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23 معرضا توفر مستلزمات المدراس بـأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:08 م
23 معرضا توفر مستلزمات المدراس بـأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد" كلنا واحد - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شوادر مبادرة كلنا واحد لعرض مستلزمات الدراسة مخفضة الأسعار اليوم الجمعة، استقبال المواطنين لشراء الأدوات المدرسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات.

 

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.


كلنا واحد

الداخلية

اخبار الداخلية

مستلزمات المدارس



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