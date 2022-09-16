وقف أعمال بناء مخالف بحى المنتزة أول فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كلف اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميداني على مدار اليوم ،والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بعزبة النخل بالدور الرابع العلوي ، وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في أعمال البناء ، كما تم وقف أعمال بناء جمالون مخالف ، والتحفظ علي الألواح الصاج المستخدمة في أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.