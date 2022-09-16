وضع علامات إرشادية ورفع الرمال من الطريق الصحراوى الغربى للحد من الحوادث

سوهاج محمود مقبول

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتعاون مع محافظة سوهاج، بوضع علامات إرشادية مرورية على الطريق الصحراوي الغربي، وإزالة الرمال من الطريق بنطاق محافظة سوهاج للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاءت عملية وضع العلامات الإرشادية على الطريق، من أجل تنبيه السائقين على الطريق في اتجاه محافظات الوجه البحرى وفى إتجاه محافظات الوجه القبلى هذه العلامات شملت المنحنيات الخطرة.

يذكر أن الطريق الصحراوى الصحراوى الغربى، دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج شهد قبل ذلك وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 شخصا وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لإتخاذ اللازم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.



العلامات الارشادية



العلامات



رفع الرمال من على الطريق



رفع الرمال