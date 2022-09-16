وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام بطولة العريش للهجن.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ختام بطولة العريش للهجن، والذي اقيم يومي 14-15 سبتمبر 2022 بالعريش.

حضر حفل الختام اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، محمد عبد النبي عطية وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، محمد عبد المنعم مدير عام المنشات الشبابية للمدن، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من مشايخ المحافظة.

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي تذليل كل العقبات وتوفير الاحتياجات من اجل النهوض بعملية التطوير في المحافظة، مثنيا على التنسيق بين الوزارة والمحافظة.

مؤكدا أن عودة بطولات ومهرجانات الهجن مرة اخري للعريش تعتبر انطلاقة لسلسة من الفعاليات والاحداث الكبري التي سنسعي تحت اشراف وتوجيه القياده السياسية لتنفيذها قريبا.

وأشار وزير الرياضة ان الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم اهتماما كبيرا بالتنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في كل المحافظات.

فيما اثني الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها السيد وزير الشباب والرياضة، مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في جميع المجالات الشبابية والرياضية في العريش وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز الخمس الاولي وهم: "أحمد جمعة عياد - فايز مبارك- عطية حميد سالم - أحمد جمعة غنام - سليمان أبو شكري".