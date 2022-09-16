وزير إيطالى: خفض الاتحاد الأوروبى لاستهلاك الكهرباء ممكن بالنسبة لنا

فاطمة شوقى

أكد وزير التحول البيئى الإيطالى روبرتو تشينجولانى أن قرار خفض الاتحاد الأوروبى استهلاك الطاقة الكهربائية فى ساعات الذروة، ممكن بالنسبة لإيطاليا.

وقال تشينجولانى أن "ما يجب علينا فعله وفقًا للإرشادات الأوروبية هو تقليل الاستهلاك بنسبة 5% خلال ساعات الذروة، فى الفترة الممتدة بين نوفمبر ومارس، وهذا يعنى فى المتوسط ​​خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% تقريبًا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف الوزير أنه "أمر ممكن، يتطلب إدارة ذكية للأجهزة المنزلية، وهو أمر يتم تسهيله من خلال حقيقة أن جميع المنازل لدينا تقريبًا، مزودة بعداد رقمى، أما فى البلدان الأوروبية الأخرى فالأمر أكثر تعقيدًا.

وأضاف "أود أن أشير إلى أن مواطنينا يفعلون ذلك إلى حد كبير أصلا، مبينًا أن وجود معيار واحد لكل أوروبا يعد مؤشرًا ممتازًا لأنه يضعنا جميعًا على قدم المساواة: سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض البلدان، لكن ليس بالنسبة لنا".

وذكر تشينجولانى، أن "إيطاليا أكثر تقدمًا من البلدان الأخرى فى رقمنة أنظمة القياس عن بعد فى المنزل، وهذا يجعلنا فى وضع متميز مقارنة بمعظم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. واختتم مكررًا القول: "أعتقد أن معظم العائلات تمتلك عدادات رقمية".