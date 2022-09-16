وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة تدشن الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية لمشاريع تخرج طلاب الإعلام

أعلنت "وحدة الأفلام الوثائقية" بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها بصدد تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام في مختلف الجامعات، وذلك انطلاقًا من إيمان وحدة الأفلام الوثائقية "الجهة الرئيسة المنتجة لوثائقيات الشركة المتحدة" بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هي مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقي في مصر.

جديرٌ بالذكر أن موعد فتح باب المشاركة في المسابقة وشروط وآليات التقدم، سوف يتم الإعلان عنه قريبًا عبر سائر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.