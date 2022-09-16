هل هناك علاقة بين أنواع اللحوم وزيادة الإصابة بمرض السكر؟ تقرير يوضح

فاطمة ياسر

اتباع أسلوب وعادت غذائية صحية ورائعة من الحيل الجيدة لمريض السكر، لأنها تقلل من التعرض والإصابة بمضاعفات هذا المرض، وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس" إلى أنه يجب على مرضى السكر تجنب نوعين من اللحوم لأنها تعرض الجسم للإصابة بالأمراض.

وأوضحت بعض الدراسات أنه من الأفضل تجنب نوعين من اللحوم لأنهما قد يتداخلان مع الآليات الجينية للجسم، ما يعرض الجسم للإصابة بالأمراض ومنها السكر، حيث كان يعتقد أن اللحوم الحمراء قد تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر بسبب ارتفاع مستويات الدهون فيها، وقد تساهم الدهون المشبعة، المتوفرة بكثرة فى اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة في حدوث مخاطر وزيادة فرص الإصابة بمرض السكرى والسبب يرجع إلى زيادة دهون البطن.

واكتشف تقرير نُشر فى مجلة ScienceDaily أن "تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدواجن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر، حيث أشار الباحثون إلى أن السبب فى هذا يرجع إلى احتوائهم على نسة عالية من حديد الهيم.

وأوضح الباحثون من خلال تقييمهم لشرح العلاقة بين محتوى الحديد الغذائي من جميع اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري، وبعد تعديل محتوى الدم والحديد في النظام الغذائي، كان ارتباط اللحوم الحمراء ومرض السكري لا يزال موجودا، ورجحوا أن المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الحمراء قد تكون المسئولة عن الإصابة بالسكر.

وأكد بحث سابق نشرة في مجلة BMC Public Health أن تناول الحديد الهيمي ارتبط مباشرا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى البالغين.