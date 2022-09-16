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نقص بمخزون أسلحة الناتو على خلفية إرسالها إلى أوكرانيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:00 ص
نقص بمخزون أسلحة الناتو على خلفية إرسالها إلى أوكرانيا الناتو - أرشيفية
وكالات

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اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بانخفاض مخزونات الأسلحة في دول الحلف بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ لشبكة "سي إن إن": "الدعم الذي قدمناه لأوكرانيا مأخوذ من احتياطاتنا الحالية. أي أنها تتراجع الآن، ما نحتاج إلى القيام به الآن هو إعادة تعبئة المخزونات".

ووفقا له، فإنه يتعين على الناتو العمل مع الصناعات الدفاعية لتسريع إنتاج المعدات والأسلحة.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.


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