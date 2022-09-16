لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارتين بمركز كفر الدوار بالبحيرة .
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية البسلقون.
أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 7 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بالجسم .
وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمباشرة التحقيقات ومعرفة ملاباسات وأسباب الحادث.
مصرع 7 أشخاص وإصابة 7فى تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بـ"زراعى البحيرة"الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:42 ص
حادث - أرشيفية
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لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارتين بمركز كفر الدوار بالبحيرة .
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