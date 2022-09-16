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مصرع طالبتين غرقا بأحدى الترع بقرية بالعدوة بالمنيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:02 م
مصرع طالبتين غرقا بأحدى الترع بقرية بالعدوة بالمنيا جثة
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت طالبتان مصرعهما، إثر سقوطهما بإحدى الترع بقرية تابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، وقد تم انتشال جثمانهما وقررت النيابة التصريح بدفنهما.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مامور مركز شرطة العدوة يفيد بمصرع طالبتين من أحدى قرى مركز العدوة، غرقا فى ترعة الحريق بدائرة المركز.



تم انتشال الجثتين، وعلى الفور تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابه قررت التصريح بدفنهما وكان تقرير مفتش الصحة قرر أن اسفكسيا الغرق سبب الوفاة.


مديرية الامن

العدوة

غرق طالبتين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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