مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية يحتفل بـ"اليوم العلمى للتقويم"

الاسكندرية اسماء على بدر

احتفل مركز القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالجامعة "باليوم العلمى للتقويم"، وذلك بمركز المؤتمرات بكلية التمريض، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشار الدكتور سامح نخلة مدير المركز بجامعة الإسكندرية أن الإحتفالية شارك فى تنظيمها مبادرة شباب من أجل مصر، وتضمنت عرض توضيحى لإعادة التفكير وإعادة التخطيط لإطار التقويم للتعلم المدمج، تلاه تكريم مديرو الوحدات بكليات ومعاهد جامعة الاسكندرية وأعضاء مركز القياس والتقويم بجامعة الاسكندرية، وذلك بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.



يذكر أن اسست جامعة الإسكندرية مركز التقويم والقياس لوضع أسئلة الامتحانات بأسلوب منهجى مميز يقيس فهم وتركيز الطالب فى المادة ويقوم بالتصحيح الإلكترونى عن طريق أجهزة مسح ضوئية بحيث يكون فى شفافية فى التصحيح وحل أزمة الطلاب فى التظلمات التى تصل لأعداد كبيرة خاصة فى الكليات مثل الاداب والحقوق والتربية التى يلتحق بها آلاف الطلاب سنويًا.