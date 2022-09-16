مدينة الزينية تنفذ إزالات على أملاك الدولة.. وتنظم وورشة عمل عن أهمية الخرائط العمرانية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اجتماع وورشة عمل لشرح أهمية مشروع الخرائط العمرانية المحدثة ومدى تأثيره على المصلحة العامة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من إعداد الخرائط العمرانية المحدثة لجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وعرض رئيس مركز ومدينة الزينية خلال الإجتماع وورشة العمل، بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية، وتضمن الاجتماع ورشة عمل لشرح سبل تنفيذ بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للوحدات المحلية، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتيرة المدينة، والمهندس مصطفى أمين عبدالدايم، والمهندسة سلوي عبد الفتاح ومحمد فتحي مسؤول الإدارة الزراعية وحماية الأراضي والإدارة الهندسية، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز ورؤساء المجالس القروية.

وفى سياق متصل وبناءاً على تعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، قامت الوحدة المحلية بقرية المدامود بحرى بتنفيذ أعمال إزالة التعديات فى المهد على أملاك الدولة على مساحة 3 قراريط، عبارة عن سور بالطوب الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تقرر إستئناف أعمال توصيلات الصرف الصحي بقرية الصعايدة، وتجفيف وحفر وتوصيل شبكات انحدار بطول 2 كم، ثم الزينية قبلي توصيلات 2 كم شبكات، وذلك إعتباراً من بداية الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تم تسليم أرض المكتب النموذجي للبريد بميدان الصيادين بمدينة الزينية لمقاول التنفيذ للبدء في الإنشاء، وذلك بعدما استقبلت المدينة لجنة من التخطيط العمراني للمحافظة والإدارة الهندسية ورؤساء القرى، بشأن الأحوزة العمرانية والكتل السكانية ووضع تصور جديد لمركز ومدينة الزينية، وتخطيط المشروعات الجديدة محور شمال الأقصر - المنطقة اللوجيستية للتموين - مشروع الإنتاج الحيواني.



رئيس المدينة ينظم ورشة عمل لكشف أهمية مشروع الخرائط العمرانية المحدثة



مدينة الزينية تنفذ إزالات على أملاك الدولة