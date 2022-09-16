"كنز فى محافظتك".. تعرف على قطعة مقابر الكتاكومب فى الإسكندرية

كتب محمد أسعد

تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، تحت عنوان "تعرف على كنز فى محافظتك"؛ لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التى تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجارى بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مقابر الكتاكومب

ترجع مقابر كوم الشقافة إلى القرنين الثانى والرابع الميلاديين، وهى ذات طابع معمارى متميز لمزجها بين الزخارف المصرية القديمة والرومانية، وعُثر على الموقع عام 1900 عندما سقط حمار بحفرة كانت مكان دخول المقابر، وتتكون هذه المقابر من ثلاثة طوابق منحوتة فى الصخر، يتم الوصول لها عبر سلم حلزوني.