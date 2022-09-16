كريستيان برجر: قضية المناخ تحدى لايمكن تأجيله وعلى الجميع التكاتف للتحول للأخضر

كتبت: هناء أبو العز - تصوير حسين طلال

قالت كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر إنه للسنة الثانية على التوالي يقوم الاتحاد الاوروبي مع مصر بالاحتفال بيوم الطاقة الأوروبي المصرى، وقد بدأ اليوم بركوب الدراجات لعدد من الشباب وأعضاء الاتحاد الأوروبى من أجل التوعية بأهمية الطاقة والطاقة المتجددة، مضيفا أن الحدث جاء ونحن على مسافة 50 يوما من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال احتفال الاتحاد الأوروبي بيوم الطاقة الأوروبي المصرى، حيث قام وفد الاتحاد الأوروبي وعدد من الوزارات بافتتاح ماراثون لركوب الدراجات في الزمالك من أجل الحفاظ على الطاقة و التوعية بأهمية الطاقة وترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن قضيه المناخ لا يؤجل ولا بد تفعيل مبادرات "التحول الأخضر"، وخلق الوعي من أجل المناخ، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حاليا على التحول الي الطاقة الطبيعية والتي لابد لها أن تكون نظيفة وعلى الجميع أن يتعاون مؤسسات وهيئات ومجتمعات و شباب.

بدوره، قال علاء عز رئيس اتحاد جمعية رجال الأعمال المصريين الأوروبيين أن الاتحاد يعمل يداً بيد مع الاتحاد الاوروبي وقد بدأت النقاشات منذ 20 عاما من أجل توعية الشباب بأهمية الطاقة.

فيما قال علاء حجر وكيل وزارة البترول ان الوزارة على شراكة وثيقة مع الاتحاد في الطاقة الثنائية ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجه المنطقة، الشراكة في مجال الطاقة تأتي على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.