فحص 27405 حيوانات وطيور فى ختام القوافل العلاجية المجانية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اختتام فعاليات أسبوع القوافل العلاجية المجانية لخدمة المزارعين بالغربية والذي انتهى بفحص 27405 حيوانات وطيور، وذلك بمشاركة أطباء معهد بحوث الصحة الحيوانية وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.



وأكد رحمي في بيان له أن تنظيم القوافل العلاجية يأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة المراكز وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة، إلى جانب تنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية لإفادة أكبر قدر من المزارعين والمربين، وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.



ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري أنه تم تنفيذ القوافل في الفترة من 10/9 إلى 15/9 في الإدارات البيطرية المختلفة حيث تم تنفيذها بقرى مركز (طنطا، قطور، المحلة الكبرى، بسيون، كفر الزيات) وبلغ إجمالي ما تم فحصه 1720 حيوانا و25685 طائرا.