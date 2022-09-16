غلق 16 منشأة طبية بالدقهلية فى حملات مكثفة لـ"العلاج الحر" لوجود مخالفات

الدقهلية - شريف الديب

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر المستمرة، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، فى تعقب جميع المراكز الصحية والمنشآت الطبية المخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

وكشف مكين أن إدارة العلاج الحر بالمديرية كثفت حملاتها خلال الأسبوع الماضى، مما أسفر عن تنفيذ 16 قرار غلق لمنشآت صحية مخالفة، وإعادة فتح 10 أخرى قامت بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات الصحية اللازمة، فيما جرى إصدار تراخيص لـ30 منشأة خاصة جديدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات تأتي فى إطار حرص محافظة الدقهلية على تقديم أعلى مستويات خدمة المرضى داخل وخارج مستشفيات الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية وعدم التهاون مع المخالفين.

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر إنه تم شن حملات وجولات مكثفة خلال الأسبوع الماضى استهدفت نحو 135 منشأة صحية خاصة على مستوى جميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية تضمنت 57 عيادة خاصة، 12 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 39 من المراكز الطبية والمعامل.

بدوره أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بهم.