ضبط 8 عربات كارو مخالفة للوائح فى حملات شرق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، فعاليات حملة مكبرة بمنطقة جنوب مدينة الأقصر، للتصدي لكافة مظاهر التشوه البصري والإشغالات والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات لمكافحة المخالفات فى المدينة.



ويقول اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه استهدفت تلك الحملات مناطق شارع المحطة وميدان صلاح الدين والمنشية وشارع التليفزيون والخليج والمدينة المنورة وصولاً حتى شارع الفنون، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 8 عربات كارو، مخالفة للوائح وقوانين المحافظة، التي تمنع سير عربات الكارو غرب المدينة وإقتصارها بالسير بمنطقة شرق مدينة الأقصر فقط ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



فيما وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش بيئية موسعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، استجابة لشكوى المواطنين لتضررهم من وجود كلاب ضالة بحوض الـ18.



وعلى الفور تم التوجه إلى محل الشكوى للمعاينة على الطبيعة، وتلاحظ للجنة المشكلة من الطب البيطري وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة شؤون البيئة، عدم وجود كلاب ضالة في المنطقة المعنية، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.





جانب من ضبط 8 عربات كارو مخالفة للوائح بالأقصر



رفع عربات الكارو المخالفات بشوارع مدينة الأقصر



ضبط 8 عربات كارو مخالفة للوائح فى حملات بشرق مدينة الأقصر



