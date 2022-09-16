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ضبط محاولة تهريب هواتف آيفون مع راكبة قادمة من الكويت بمطار القاهرة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:22 ص
ضبط محاولة تهريب هواتف آيفون مع راكبة قادمة من الكويت بمطار القاهرة محاولة تهريب هواتف آيفون
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من التليفونات ماركة iPhone، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

 

إثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت، أستوقف عبد الله حمدى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتى انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم ومحمد عبد العال مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة يشتبه أن تكون تليفونات.

 

 كلف محمد السعيد ابو الليل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 14 هاتف محمول ماركة iPhone وجهاز mac book pro.

 

 آمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 188 لسنة 2022 ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 


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