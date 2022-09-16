ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة مع راكب داخل صالة الترانزيت بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة في صالة الترانزيت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

إثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، أستوقف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر بصالة الترانزيت احد الركاب إثناء محاولته الخروج من الصالة الدولي الي الصالة الداخلية متجها الي الغردقة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقيبته الهاندباج تلاحظ لمامور الجمرك وجود بعض التليفونات.

كلف احمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 احمد عطالله بتفتيش الهاندباج بدقة وأيضا باقي حقائب الراكب بعد احضارها بواسطة موظفي شركة الطيران، فاسفر التفتيش عن ضبط 60 هاتف محمول ماركة iPhone و 15 هاتف محمول ماركة Samsung في الحقيبة الهاندباج فقط.

آمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 192 لسنه 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.