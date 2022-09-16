ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية فى حملة لحملة جهاز المستهلك بكفر الشيخ

تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، منضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية بمخزن لتجارة المواد الغذائية، تم التحفظ عليها، وضبط سلع غذائية بدون فواتير وأخرى غير مدون عليها بيانات تخص الإنتاج والصلاحية بمصنع حلويات.

وتمكنت الحملة من ضبط 960 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية زنة العبوة لتر، و2 ـ 15 شيكارة سودانى زنة الواحدة، و50 كيلو باجمالى 750 كيلو، و3 2 شكارة حليب مجفف كامل الدسم زنة 35 كيلو، و3 شيكارة جوز هند وزن 65 كيلو، وبرميل شراب جلوكوز زنة 300 لتر، وبرميل كاكاوز، وزن 10 كيلو جرامات، و7 2 برميل دقيق وزن 70 كيلو.