رفع 98 طن مخلفات وقمامة بشوارع ومحيط مدارس المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن حى المنتزة ثان بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى أبو كليلة رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة ورفع 98 طن مخلفات أتربة ورديم ،بمنطقة الحرمين ، وشارع النبوي المهندس ، وبمساكن طلعت مصطفى ، وبمحيط مدارس الكويت وعبد السلام عبد الغفار.

وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى المنتزه ثان برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين.

وكلفت هدى أبو كليلة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة من منطقة الحرمين ، و شارع النبوي المهندس ، م مساكن طلعت مصطفى ، و بمحيط مدارس الكويت وعبد السلام عبد الغفار بحمولة 98 طن وجاء ذلك بمعدات إدارة المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالحي ، ويستمر العمل علي تحسين منظومة النظافة ، برصد و رفع المخلفات .