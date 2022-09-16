رفع 110 مخالفات إشغال طريق وإزالة 3 تعديات بالبناء فى الإسكندرية وكفر الشيخ

المحافظات: جاكلين منير - محمد سليمان

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والحواجز والإعلانات المخالفة من شوارع حي وسط، أسفرت عن رفع 30 حالة إشغال و80 حاجزا وإعلانين مخالفين.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة شن الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، والمتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط تم الدفع بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز والإعلانات المخالفة.

وجابت الحملة شوارع: بدوى، قنال السويس، منشا ، محرم بك، مسجد الحضرى، المحكمة، والبلبنا، وتم إزالة إعلانين مخالفين و30 حالة إشغال وعدد 80 حاجز كاوتش وإسمنتي.

وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة.

وفى كفر الشيخ، تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، من إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في المعهد، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض تعدي علي الأراضي الزراعية ملك هيئة الأوقاف بمساحة 30م، وإزالة فورية في المهد لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن الحالة تنفيذ إزالة بقرية شحاته بالأرض الزراعية على مساحة 100م وتمت الإزالة على الفور، والحاله الثانيه مبنى من الطوب الابيض البلوك بقرية المجاز الغربي بمساحة 40م بجوار مبنى الجمعية الزراعية داخل الكتلة السكنية.