اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:56 ص
أكرم القصاص
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رفع إحداثيات موقع إنشاء مجزر آلى على مساحة 1035م2 بقرية الميمون ببنى سويف

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:00 ص
رفع إحداثيات موقع إنشاء مجزر آلى على مساحة 1035م2 بقرية الميمون ببنى سويف رفع إحداثيات موقع إنشاء مجزر آلى
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد حمادة راضى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف للوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أى معوقات لتسريع وتيرة العمل.

 

وأكد حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع إحداثيات الموقع المقترح لإنشاء المجزر الجديد بقرية الميمون شمال محافظة بنى سويف.

 

وأضاف حمادة راضى، أن الموقع المقترح يقع على مساحة 1035م2، مشيرا إلى أن أعمال الرفع تمت بواسطة النتظيم ووحدة المتغيرات المكانية بالواسطى.


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