رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات استقبال طلاب البرنامج التكاملى بـ"الطب البشرى"

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال تجهيز المكان المخصص لاستقبال طلاب البرنامج التكاملي بنظام النقاط المعتمدة بكلية الطب البشري، يرافقه الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، والدكتور حاتم عواجه مدير البرنامج، والدكتور سيد عبد الكريم نائب مدير البرنامج، وذلك بمقر المستشفي الجامعي القديم.

وخلال جولته، وجه الدكتور مصطفي عبدالخالق، بسرعة الانتهاء من تلك التجهيزات استعداداً لاستقبال طلاب البرنامج الجديد في منتصف الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب، يعطي الأحقية للطلاب الملتحقين به في التعيين كمعيدين بكلية الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأساسي، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلي لسنوات الدراسة مع توحيد أنظمة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة في المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.

وذكر الدكتور مجدي القاضي، أن هذا البرنامج تم تفعيله هذا العام ليمثل بارقة أمل وحلاً غير تقليدياً لأبناء المحافظة الذين تم التحاقهم بكليات الطب الحكومية بالجامعات الأخرى، ليتمكنوا من الدراسة فى كنف أسرهم.