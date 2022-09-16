رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تنصيب قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمرج

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل تنصيب القس هانى كرم إبراهيم، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمرج، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى المشيخي.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الطائفة الإنجيلية : "سعادتى كبيرة اليوم بمشاركتى فرحة شعب كنيسة المرج، ويسعدنى أن أهنئ راعى الكنيسة الجديد القس هانى كرم وعائلته، كما أهنئ شعب كنيسة المرج العزيز".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "طُوبَى لمن آمن ولم يرَ، الإيمان يا أحبائى عطية من الله، والإيمان هو سفينة النجاة، وبالإيمان نعود إلى طريق الحق والحياة التى نحتاجها جميعًا".

كما شارك فى برنامج الاحتفال الدكتور القس يوسف بطرس، راعى الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر، والقس عزت شاكر، راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازي، والقس مايكل ملاك، راعى الكنيسة الإنجيلية بالعمرانية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.