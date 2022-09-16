اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تنصيب راعيا شريكاً للكنيسة بالهرم

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:28 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تنصيب راعيا شريكاً للكنيسة بالهرم جانب من حفل التنصيب
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس جورج حلمي عزيز راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بالهرم، بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس صموئيل زكى، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى المشيخى، والقس محيى زاهر، راعى الكنيسة الإنجيلية بالهرم.

 

وخلال خطاب الحفل، قال رئيس الإنجيلية: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم بزيارة الكنيسة الإنجيلية بالهرم، ومشاركتى فرحة شعب الكنيسة، ويسعدني أن أهنئ راعى الكنيسة الجديد القس جورج حلمى وعائلته، كما أهنئ شعب كنيسة الهرم".

 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أدعوكم يا أحبائي إلى التعمق في العقيدة والإيمان الحقيقي، وتجاوز تحديات التدين الشعبي والظاهري للوصول إلى الإيمان بالفعل، والتحول من السطح إلى العمق".

 

كما شارك في برنامج الاحتفال القس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس نبيل لبيب، بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ مجدى وديع شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حفل الكنيسة
حفل الكنيسة

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

تنصيب راعى

حفل تنصيب راعى



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