وكتب ستيفانتشوك - على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أجريت محادثة مع صديقة حقيقية، تحدثنا حول تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وحول العقوبات ضد الاتحاد الروسي وحظر إصدار التأشيرات للروس والدعاية الروسية وبالطبع، حول دعم أوكرانيا تم تسليم قائمة الاحتياجات العسكرية إلى المحترمة نانسي بيلوسي".

وبالإضافة إلى ذلك، شكر ستيفانتشوك الولايات المتحدة على قيادتها في تعزيز الدعم العالمي لأوكرانيا، معربا عن امتنانه للكونجرس الأمريكي لتخصيصه ما يقرب من 53.6 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

ووصل ستيفانتشوك قبل يومين إلى برلين، حيث سيشارك في مؤتمر رؤساء برلمان مجموعة الدول السبع.

