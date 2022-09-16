رئيس اتحاد نقابات موظفى المصارف اللبنانية يطالب بالتدخل لحماية العاملين بالبنوك

إيمان حنا

ناشد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، اليوم الجمعة، الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المصارف إثر عمليات اقتحام متتالية نفذها مودعون لفروع بنوك مختلفة للمطالبة بالحصول على ودائعهم المحتجزة بالبنوك.وفق وفق (العربية الحدث).

وأكد على ضرورة إيجاد حل عاجل لإنهاء عملية اقتحام البنوك، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية توفير حماية أمنية مشددة في البنوك اللبنانية، وأعرب حاج عن رفضه للعمليات المسلحة التي تعرضت لها البنوك اللبنانية، داعيا جميع المودعين داخل البنوك اللبنانية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بدون استخدام العنف والقوة في أخذ الحق.

وحذر من عواقب عدم التدخل لحماية حق موظفي البنوك اللبنانية، واصفا الأحداث التي تتعرض لها البنوك في بيروت بأنه "غير قانونية على الإطلاق"، وقام مواطن لبناني مسلح في وقت سابق اليوم باحتجاز رهائن والتهديد بحرق فرع بنك "بيبلوس" بمنطقة الغازية في مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب، مطالبا بالحصول على أمواله المودعة في البنك منذ سنوات.