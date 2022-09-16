حملة رفع إشغالات مكبرة وإزالة فورية لمبنى مخالف بأسوان

أسوان – فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتصدي لأي مخالفات.

تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بنطاق حي غرب بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن رفع 154 إشغالا وتحرير 11 محضر إشغال طريق ومصادرة 56 شيشة وعربة نباشين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام حي جنوب بأعمال إزالة فورية في المهد لمسطح 100 متر شدة خشبية، وأعمدة قبل الصب ومنع مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

من ناحية أخرى، ومن أجل تحقيق الانضباط وتوفير الخدمات السياحية بجودة عالية، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بأنه لن يسمح بتجديد الترخيص أو التشغيل للرحلات السياحية إلا لعربات الحنطور المميزة والملتزم أصحابها بخط السير المحدد طبقاً للبرنامج السياحى، والذى سيتم إخطار الجهات المختصة به منها نقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية ومكتب وزارة السياحة، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان .

وأمر اللواء أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإجراء عملية فرز لعربات الحنطور الصالحة تمهيداً لتجميلها وتزينها، مع تركيب تصميمات الهوية البصرية بفكر جديد ومبهج، وكذا تركيب أرقام الترخيص الجديدة لإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن إعادة تأهيل السائقين للالتزام بالقواعد المرورية وحسن معاملة المواطنين والزائرين، موجهاً بقيام اللجنة بعملية استبدال عربات الحنطور غير الصالحة والمتهالكة بعربات ذات كفاءة عالية على أن يقوم أصحابها بتسديد فرق الأسعار على أقساط شهرية، وهو الذى سيتبعه تفكيك العربات القديمة وتكهينها وتخزينها مع المتابعة الدقيقة حيث سيتم إحالة أي محاولة للتلاعب إلى جهات التحقيق المختصة .