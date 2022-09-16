تفاصيل حريق الغابة الشجرية بمزرعة الصرف الصحى بأخميم .. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت مزرعة الغابات الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحى بالمنطقة الصحراوى بقرية الكولة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، نشوب حريق هائل بالمزرعة قضى على كمية كبيرة من الأشجار الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، حيث نشب الحريق بعدد 3 احواض، بإجمالى 30 فدانا تقريبا من إجمالي المزرعة البالغ مساحتها 300 فدان، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة الصرف الصحى بالمنطقة الصحراوية بقرية الكولة دائرة مركز أخميم وارتفاع ألسنة اللهب، ونظرا لشدة الرياح بالمنطقة الصحراوى تفاقمت النيران في مساحات كبيرة من المزرعة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي أنتقلت لمكان الحريق لإخماده.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والعقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم والرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث المركز بنشوب حريق بكمية من الهيش، داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكوله دائرة مركز أخميم انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية و تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، بعدد 3 احواض علي مساحة حوالي " 30 فدان " من إجمالي المساحة المقدره بحوالي "300 " فدان تم الدفع بـــ " 5 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده وجاري التبريد " دون حدوث إصابات أو خسائر

وبسؤال المدعو نصر الدين م ع 56 سنة مدير مزرعة الكوله ويقيم شارع المدارس دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق، إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حريق بمزرعة الصرف الصحي بقرية الكولة بأخميم، حيث توجهت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية لإخماد الحريق ومنع انتشاره .

وانتقل المحافظ إلى موقع الحريق وتابع ميدانيا عمليات الإطفاء، حيث انتشرت سيارات الإطفاء بالموقع، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وثمن " الفقي " جهود رجال الحماية المدنية، مؤكدا على أهمية التدخل السريع في حال وجود أية أزمة لمنع تفاقمها والسيطرة عليها، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إلى منطقة الكولة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج لمتابعة أعمال إخماد الحريق الذى نشب اليوم بأشجار مزرعة الصرف الصحى بالمنطقة والتأكد من سلامة القائمين على عملية إخماد النيران من أطقم الحماية المدنية وكذلك أعمال محاصرة النيران والحد من انتشاره.



إخماد حريق مرزعة الصرف الصحى بأخميم (1)



إخماد حريق مرزعة الصرف الصحى بأخميم (2)



أعمال إخماد حريق مرزعة الصرف الصحى بأخميم (1)



أعمال إخماد حريق مرزعة الصرف الصحى بأخميم (2)



المحافظ يتابع اطفاء حريق مرزعة صرف صحي بالكولة (1)



المحافظ يتابع اطفاء حريق مرزعة صرف صحي بالكولة (6)







