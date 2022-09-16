تحرير 8 محاضر وضبط كميات من اللحوم خارج المجزر ومصنعات غير صالحة بإسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملة للتفتيش على المحلات والمجازر والتى نجحت فى تحرير 8 محاضر وضبط 34 كيلو لحوم خارج المجزر ومصنعات غير صالحة بإسنا وأرمنت، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطريه، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.



وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش بإسنا وهم كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامه عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع النقيب طلعت صلاح الدين من شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 19 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أختام، وتم تحرير عدد 5 محاضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



كما شن أطباء التفتيش بإدارة أرمنت البيطرية وهم كل من الدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة ماريانة عاطف إدارة أرمنت البيطرية، بالتعاون مع النقيب ناجي على من شرطة البيئة والمسطحات، وأحمد عطا مفتش التموين بإدارة أرمنت، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 15 كيلوا جرام من مصنعات اللحوم المفروم وقطع لحوم مجمدة غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 3 محاضر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وجارى إستمرار الحملات بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.





ضبط 34 كيلو لحوم خارج المجزر ومصنعات غير صالحة بإسنا وأرمنت



ضبط لحوم خارج المجزر وبدون أختام بالأقصر



لحوم غير صالحة بحملات الطب البيطرى بالأقصر



