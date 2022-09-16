برسالة "حسابك وقف".. ضبط عصابة تستولى على أرصدة البنوك

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين – مقيمان بمركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهما (مبلغ مالى - عدد 8 هواتف محمولة –– عدد 5 شريحة هاتف محمول بأرقام مختلفة) لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إرسال رسائل وهمية.

مضمون الرسائل "عزيزى العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكى لعدم التحديث لفترة مؤقتاً برجاء الإتصال بنا" على هواتفهم المحمولة والإدعاء كونهما موظفى خدمة عملاء بالبنوك بغرض الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الإئتمان .

واستغلال تلك البيانات فى تحويل أموالهم على حسابات أحد المتهمين عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكترونى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.