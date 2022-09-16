بتكلفة 609.5 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات خدمية بمركز فاقوس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 609 مليون و 500 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إفتتاح 42 مشروع في قطاعات ( مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.



أكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.



أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي قنتير والتي تعمل بطاقة استيعابية 10 ألاف م3 / اليوم وبتكلفة 210 مليون جنيه ، وكذلك الإنتهاء من أعمال انشاء محطة معالجة صرف صحي الصوالح والتي تعمل بطاقة استيعابية 22 ألف م3 / اليوم بمركز و بتكلفة 366 مليون و 800 ألف جنيه ، وذلك حفاظاً على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.



أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ ، أعمال انشاء مدرسة حامد عبد العزيز محيسن للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 8 مليون.



وأعمال الإحلال اللي لعدد 20 فصل بمدرسة الشهيد صبحي المنسي الابتدائية بتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه.



وأعمال الإحلال الكلي لعدد 33 فصل بمدرسة الشهيد أحمد صلاح بلال للتعليم الاساسي بتكلفة 7 مليون و400 ألف جنيه.



وأعمال الإحلال الكلي لعدد 8 فصول بمدرسة أبو حبال الابتدائية وبتكلفة 4 مليون و 300 ألف جنيه.



وأعمال الإحلال الكلي لعدد 22 فصل بمدرسة أبو خليل للتعليم الأساسي وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه ، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.





