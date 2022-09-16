اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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انطلاق مبادرة "حافظ عليها تحافظ عليك" غدا بشاطئ ستانلى فى الإسكندرية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:54 م
انطلاق مبادرة "حافظ عليها تحافظ عليك" غدا بشاطئ ستانلى فى الإسكندرية مبادرة "حافظ عليها تحافظ عليك"
الإسكندرية جاكلين منير

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تنطلق غدا السبت أولى فاعليات حملة نظافة قاع البحر، وذلك تضامنا مع اليوم العالمى للنظافة، تحت شعار (حافظ عليها تحافظ عليك)، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبإشراف العميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ.

من جانبه قال الدكتور رأفت حمزة الأستاذ المساعد بقسم الرياضات المائية جامعة الإسكندرية والمشرف على الفاعلية، إن هذه الفاعلية هى تنظيف قاع بعض الشواطئ عن طريق غواصين محترفين من كل ما يعيق المصطافين كحجارة وخاصة البلاستك أخطر عنصر ملوث ومهدد البيئة البحرية ورفع أى مخلفات بأرضية الشواطئ خاصة منطقة استحمام واستجمام المصيفين، وأى مخلفات كالعشبة التى يمكن تجمعها بالغوص بالقاع وأيضا توجيه رسالة توعية بالحفاظ على البيئة البحرية وعلى شواطىء الاسكندرية الجميلة.

وأشار إلى الفاعلية تأتى بمناسبة الاحتفال بيوم النظافة العالمى فى 17 سبتمبر من كل عام، وقد تمت الموافقة أن تكون البداية للفاعلية بشاطئ استانلى.

وقال إن الإسكندرية لا تقل مكانة عن ما يحدث من نظافة بكل شواطىء العالم أو مصر كشرم الشيخ والغردقة ودهب.


الاسكندرية

يوم النظافة العالمى

شاطئ ستانلى

شواطئ الاسكندرية



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