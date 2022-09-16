اليوم السابع
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الكنيسة تشهد حفل تخريج أولى دفعات مركز الكتاب المقدس بأسيوط الجديدة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:38 ص
الكنيسة تشهد حفل تخريج أولى دفعات مركز الكتاب المقدس بأسيوط الجديدة أولى دفعات مركز الكتاب المقدس بأسيوط الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بتخريج الدفعة الأولى لمركز دراسات الكتاب المقدس، بمبنى خدمات الكاروز بأسيوط الجديدة التابع للإيبارشية.
 
وتضمن الحفل كلمة ألقاها الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية عن "أهمية دراسة الكتاب المقدس في حياة الخادم"، ثم وزّع نيافته شهادات التخرج على 86 خريج وخريجة.
 
يُذكر أن مدة الدراسة بالمركز سنتان، ويقوم بالتدريس عدد من الآباء الرهبان والآباء الكهنة والمكرسات، جدير بالذكر أن المركز أسسه المتنيح نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية السابق.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا بسنتى

الكتاب المقدس



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