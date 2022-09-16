الكشف المجانى على 1436 مواطنا فى قافلة طبية بالمنوفية

المنوفية -فريق المحافظات

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع، والتي استمرت على مدار يومين.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية.



حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة ، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، رمد ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية و جهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



هذا وقد أضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1436مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 191 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 12 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 18حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.



من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.



جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.