اليوم السابع
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القبض على سائق لاتهامه بسرقة مسكن سيدة في الشيخ زايد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:52 م
القبض على سائق لاتهامه بسرقة مسكن سيدة في الشيخ زايد متهم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بسرقة مسكن سيدة يعمل لديها بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرض مسكنها للسرقة بمدينة الشيخ زايد. 
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة  الذي وجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة. 
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن سائق مقدمة البلاغ وراء ارتكاب السرقة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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