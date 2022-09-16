الصين تفرض عقوبات على مديري بوينج ورايثيون التنفيذيين بسبب بيع أسلحة لتايوان

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أن الصين قررت فرض عقوبات على الرؤساء التنفيذيين لشركتي بوينج ورايثيون الأمريكيتين بسبب تورطهما في مبيعات أسلحة لتايوان.

ونقلت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، اليوم الجمعة، عن ماو قوله " إن الصين ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بما يتوافق مع تطور الوضع ".

وفرضت الصين في شهر فبراير الماضي عقوبات على شركتين أمريكيتين، وهما شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون تكنولوجيز، ردا على موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى تايوان بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية، إن الصين تعارض بحزم وتدين بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، الذي "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة" و"يقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".