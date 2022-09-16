الداخلية تضبط سلع مهربة من 34 مليون جنيه جمركيا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلع مهربة جمركيا برسوم مستحقة بأكثر من 34 مليون جنيهاً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى الشركات "الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية") بإستيراد رسالة من إحدى الدول مشمولها المستندى (آلات غسيل وتجفيف) داخل إحدى الحاويات ، وأن الحاوية المشار إليها بها أصناف أخرى غير مدرجة بالمستندات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط (741000 عبوة سجائر مجهولة المصدر ) ، وقد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ مالى قدره (34٫827٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.