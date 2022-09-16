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الخطوط الجوية الفرنسية تلغى 1000 رحلة طيران اليوم بسبب إضراب المراقبين الجويين

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:41 ص
الخطوط الجوية الفرنسية تلغى 1000 رحلة طيران اليوم بسبب إضراب المراقبين الجويين إير فرانس
كتب : أحمد علوى

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تعطلت حركة الملاحة الجوية في فرنسا، اليوم، الجمعة، بسبب إضراب المراقبين الجويين، مما أدى إلى إلغاء شركات الطيران لحوالي ألف رحلة جوية مغادرة أو آتية إلى الأراضي الفرنسية.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني، امس الخميس ، إن شركات الطيران ستلغي ما لا يقل عن ألف رحلة جوية في فرنسا، الجمعة، بسبب إضراب ينفذه المراقبون الجويون أعلن عنه مسبقا.

وبسبب هذا الحراك الاجتماعي، دعت الإدارة، الثلاثاء، شركات الطيران إلى خفض برنامج رحلاتها في فرنسا وأراضي ما وراء البحار بمعدل 50%.

ويأتي هذا الإضراب بعد دعوة من أبرز نقابة مراقبين جويين تطالب بزيادة الرواتب وتعويض عن التضخم الذي تشهده البلاد.

وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة للطيران المدني "بحسب المعلومات الأولى التي قدمتها الشركات سيتم إلغاء حوالي ألف رحلة مغادرة أو آتية إلى الأراضي الفرنسية".

 

 


فرنسا

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الغاء الرحلات الجوية فى فرنسا

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