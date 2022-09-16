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الحكومة تخطط للوصول بمترو الأنفاق للمركز 32 ضمن أطول 114 مترو فى العالم

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:30 ص
الحكومة تخطط للوصول بمترو الأنفاق للمركز 32 ضمن أطول 114 مترو فى العالم مترو الأنفاق - أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الحكومة تستهدف التقدم بترتيب خطوط مترو الأنفاق للمركز 32 ضمن أطول 114 مترو على مستوى العالم هذا العام، وذلك بعد أن وصل ترتيبه إلى المركز 35 خلال العام المالى السابق 2021/2022.
 
وأضافت الوزارة فى تقريرها أنه من المستهدف بحلول عام 2030 أن يصبح مترو الأنفاق فى المركز الـ 25 على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الهدف يأتى ضمن رؤية مصر 2030، كما أشارت الوزارة إلى أطوال السكك الحديدية التى تم كهربة إشاراتها، حيث من المستهدف أن تصل هذا العام إلى1602 كم مقارنة بـ 605 كم فى العام المالى السابق 2021/2022.
 
وأوضحت الوزارة أنه بوصول أطوال السكك الحديدية التى تم كهربة إشاراتها إلى 1602 كم خلال العام المالى الحالى، سيكون بذلك تم الانتهاء من 52% من الخطة الخمسية الموضوعة لهذا الشأن "21/22- 23/24"، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 20% منها حتى الآن بعد وصول الأطوال إلى 605 كم فى العام المالى السابق.
 
كما أشارت الوزارة فى تقريرها الموجه لمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، إلى أنه بحلول عام 2030 من المستهدف أن تصل تلك الأطوال للسكك الحديدية التى تم كهربة إشاراتها إلى 3100 كم، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف الأطوال المستهدفة الوصول إليها خلال العام المالى الحالى 22/23.

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