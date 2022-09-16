التخطيط: 120 مشروعاً فى مجال الخدمات الثقافية خلال 8 سنوات

كتبت أسماء أمين

شهدت الثقافة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات بحيث تولى الدولة المصرية اهتمام خاصا ببناء الانسان وأعاده تشكيل الوعى وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

وعن أهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في مجال الخدمات الثقافية أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 120 مشروعًا، منهم، افتتاح 22 موقعًا ثقافياً، وتطوير وإعادة تشغيل 18 موقعاً، خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، ومن ذلك قصر ثقافة توشكى بأسوان، قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، وقصر ثقافة وادي النطرون بالبحيرة.

وأضاف التقرير أنه تم إعادة افتتاح دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، كما تم إنشاء متحف قيادة الثورة، كما تم تطوير وتحديث متحف الفن الحديث بساحة الأوبرا، وكذلك تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه، علاوة على تطوير وتحديث 22 صرحًا ثقافية وتعليميًا، ويشمل ذلك مكتبات ومسارح ومباني إدارية، مثل مبنى الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني، ومنفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس، فضلا عن تنظيم 231 معرضًا للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية، وكذا 26 منفذًا لبيع الكتب، فضلاً عن تنظيم 2681 معرض كتاب بقصور الثقافة، فيما بلغ عدد المكتبات الفرعية والمتنقلة 53 مكتبة، وتم تنظيم معارض للكتب في 24 قرية بالصعيد، وفضلاً عن تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، تم المشاركة في 4 معارض دولية هي "نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط والشارقة".