الاستماع لأقوال المصابين فى حادث الطريق الأوسطى بالبدرشين

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة، وأن انفجار إطار سيارة نقل تسبب فى الحادث.

وفحص رجال المباحث تراخيص السيارات الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وقع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى فى البدرشين، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه بسرعة انتقال رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان الحادث، بصحبة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بين 3 سيارات، بسبب انفجار إطار سيارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.