اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة: نفذنا 3 جرائم سابقة بأسلوب توصيل الأسلاك

أدلى ثلاثة متهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، أن نشاطهم تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقروا بارتكاب 3 جرائم سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن مكافحة جرائم سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص".. وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية - مقيم بمحافظة الجيزة".. تم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات "متحصلات وقائع سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.