اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:22 ص
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اتحكم فى استهلاك غلاية المياه من الكهرباء بهذه الطريقة.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:00 ص
اتحكم فى استهلاك غلاية المياه من الكهرباء بهذه الطريقة.. إعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح التى تساعد  على التحكم في استهلاك غلاية المياه من الكهرباء ، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية و خفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالاتي :
 
 
1-  حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.
 
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
 
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
 
4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

غلاية المياه

فاتورة الكهرباء



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