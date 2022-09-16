إصابة 3 أشخاص فى حادث أمام سوق الصالحية الدولى بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث أمام السوق الدولي نطاق مدينة الصالحية الجديدة.
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بسبب السرعة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.
إصابة 3 أشخاص فى حادث أمام سوق الصالحية الدولى بالشرقيةالجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:09 م
إسعاف
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أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
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