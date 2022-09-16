إصابة شاب بطلق نارى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شاب بمحافظة الشرقية، بطلق نارى بالساق اليمنى، ادعاء تعدي من آخرين عليه وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لإسعافه وتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول "سعيد ج ا" 27 عاما مقيم شمبارة دائرة مركز الزقازيق، مصابا بطلق نارى بالساق اليمنى.

وتبين من التحريات حدوث إصابته أمام تمركز شمبارة الميمونة ادعاء تعدي من آخرين عليه، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري إحالته لنيابة مركز الزقازيق لتولى التحقيقات.