إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركزى سمالوط وملوى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
شدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وملوي، 16 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 9589 متر مربع، ولاية (الري، والطرق، والأوقاف، والأراضي الزراعية)
إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركزى سمالوط وملوىالجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:57 م
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
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