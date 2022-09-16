اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:10 م
أكرم القصاص
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إحالة 103 موظفين للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:56 م
إحالة 103 موظفين للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية أمس الخميس على المصالح الحكومية بمركزى شبراخيت والدلنجات وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع  إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 23 من العاملين بالمصالح الحكومية بمركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 80 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بمركز الدلنجات  للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.


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