أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم

نشر خلال أخبار في 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين توجه المديريات باستقبال تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائى
قرار جمهورى بتعيين أسامة خروبة أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام
تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات
بعد توقف 5 أشهر .. انطلاق موسم الصيد الجديد فى خليج السويس.. صور
أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وطقس حار نهارا معتدل ليلا والقاهرة 31 درجة
تنسيق الدبلومات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى
التعليم: العام الدراسى الجديد فى موعده دون تأجيل
وزير البترول: قرار ترشيد الكهرباء ساهم فى تصدير شحنتى غاز بجانب الصادرات الأخرى
الرى: إزالة 78 ألفا و716 مخالفة تعد على نهر النيل منذ 2015
رئيس الوزراء يُتابع مشروعات التطوير بـ"القاهرة"
السكة الحديد تعدل غدا مواعيد بعض القطارات بوجه قبلى وبحرى
الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه
طارق الخولى يعلن إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا.. بالأسماء
هيئة الدواء تباشر تعديل مسودة الدستور الدوائى المصرى
الداخلية تعلن تخريج الدفعة الخامسة من معاونى الأمن
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال الجمعة 30 سبتمبر.. تغلق 10 مساء
التعليم توجه طلاب الثانوى العام بسداد أقساط تأمين التابلت
التعليم: المدارس تنظم حصص المشاهدة للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد
وزير الري: حصر الأملاك والأصول المملوكة للوزارة لاختيار أفضل سبل استثمارها
وزير التعليم: تطبيق اليوم الرياضى فى 25% من المدارس كمرحلة أولى
أخبار مصر.. بدء صرف الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" بعد إضافة الأسر الجديدة
وزير الصحة يبحث سبل التعاون لتوفير المثائل الحيوية لأدوية علاج الأورام
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