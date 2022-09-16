أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم

كتبت منال العيسوى

نشر خلال أخبار في 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين توجه المديريات باستقبال تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائى